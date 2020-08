Usa-Venezuela: presunto prestanome Maduro chiede liberazione e denuncia il suo sequestro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di appello di Barlovento, a Capo Verde, ha autorizzato l'estradizione di Saab accogliendo in questo modo l'accusa della giustizia nordamericana di aver fatto da intermediario in presunte trame di corruzione che fanno capo al presidente del Venezuela Nicolas Maduro. "Il tribunale di Barlovento ha deciso in forma arbitraria, senza supporto legale e con assoluta mancanza di motivazione, di approvare l'estradizione di Saab e, quindi, consegnarlo a chi lo persegue per motivi politici, gli Stati Uniti", si legge in un comunicato della difesa guidata dall'ex giudice spagnolo Baltasar Garzon. L'imprenditore colombiano è stato arrestato durante una sosta tecnica dell'aereo venezuelano sul quale viaggiava nell'arcipelago africano, mentre era diretto in Iran. (segue) (Mec)