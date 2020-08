Usa-Venezuela: presunto prestanome Maduro chiede liberazione e denuncia il suo sequestro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le persone accusate dalla giustizia statunitense figurano anche Walter, Yoswal e Yosser Gavidia Flores, figli della moglie del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Cilia Flores, a cui, stando alle accuse delle autorità statunitensi, "Saab avrebbe canalizzato denaro in cambio della concessione di contratti con il governo del Venezuela". La lista degli individui sanzionati include inoltre Mariana Staudinger, moglie di Yosser Gavidia Flores e José Gregorio Vielma Mora, ex governatore dello stato venezuelano di Tachira. Le sanzioni colpiscono anche 13 entità venezuelane in diversi paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia, Panama, Colombia e Messico. (segue) (Mec)