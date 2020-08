Inps: Paglia (Leu), parlamentari che hanno preso bonus rappresentanti evasori fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari che hanno preso il bonus senza averne chiaramente bisogno sono i degni rappresentanti dei 284 mila imprenditori che hanno messo i lavoratori in Cig per farli lavorare a spese altrui, delle migliaia di persone che si sono lanciate sui 600 euro pur essendo piene di soldi e di coloro che anche in questo momento evadono allegramente il fisco. Così in una nota il responsabile economico di Sinistra italiana, Giovanni Paglia. “L'indignazione ci serve se è una spinta a cambiare le storture del paese, altrimenti è utile solo ai veri furboni”, ha detto. (Com)