Bielorussia: ministro Esteri Makei a colloquio con omologo russo Lavrov

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo bielorusso Vladimir Makei sul tema delle "ingerenze esterne nella politica interna" della Bielorussia. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri di Minsk in un comunicato. "Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni sugli attuali sviluppi in Bielorussia, in parte nel contesto delle interferenze straniere negli affari interni" dopo le elezioni presidenziali di ieri, si legge nella nota diffusa da Minsk. (Rum)