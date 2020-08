Inps: De Pasquale (FI Milano), richiesta bonus colpa dei provvedimenti 'a pioggia' del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota, afferma: "Gli amministratori delle grandi città hanno emolumenti ridicoli e se hanno una partita Iva è loro diritto chiedere il contributo. Peggio sarebbe se non lavorassero. Se poi cinque parlamentari hanno potuto chiedere il rimborso Covid è colpa dei provvedimenti 'a pioggia' e pasticciati del Governo Conte. Gli italiani - conclude De Pasquale - non si faranno più abbagliare dall'antipolitica che ci ha regalato ministri come Azzolina e Toninelli. Piuttosto vogliono liberarsi della politica improvvisata che fa male al loro futuro" (com)