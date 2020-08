Slovacchia: ex premier Fico vuole la rimozione di Kollar da presidente del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boris Kollar (Sme Rodina) ha fatto uso di risorse statali per riempirsi le tasche e va rimosso da presidente del parlamento della Slovacchia. Lo ha detto l'ex premier e leader di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Recentemente i media slovacchi hanno reso noto di un contratto di pubblicità tra l'operatore statale di lotterie e scommesse Tipos e la società che possiede l'emittente Fun Radio, associata a Kollar. Fico ha chiesto anche alla presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, di prendere posizione. Secondo l'ex primo ministro, Kollar ha peraltro intascato fondi pubblici in quanto il suo partito paga l'affitto della propria sede alla medesima società. Per il leader di Smer-Sd è impossibile accettare che Tipos, guidata da un uomo vicino al premier Igor Matovic, firmi un contratto da 240 mila euro con una società il cui beneficiario ultimo è Kollar. "E' uno scherzo. Se voleva entrare in politica ed essere presidente del parlamento doveva prendere le distanze da queste attività imprenditoriali", ha dichiarato Fico. Da par suo, Kollar ha dichiarato che Tipos è partner di Fun Radio dal 2005. L'unica differenza nel contratto relativo a quest'anno è che in passato Tipos li concludeva attraverso un'agenzia pubblicitaria, mentre ora lo ha fatto direttamente. Secondo lui è sbagliata anche la cifra menzionata dall'opposizione. (Vap)