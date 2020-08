I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: attacco a operatori umanitari, militari francesi e nigerini cercano il gruppo armato - Militari francesi e nigerini hanno perquisito oggi la riserva Kouré Giraffe, a sudovest del Niger, e l'area circostante il parco dove ieri un gruppo armato ha teso un'imboscata ad un gruppo di operatori umanitari uccidendo otto persone. Lo riferisce la stampa locale, precisando che gli aggressori hanno attaccato il gruppo mentre attraversava la riserva, che si trova a circa 65 chilometri dalla capitale nigerina Niamey. L'attacco è stato reso noto dal governatorato della regione di Tillaberi, mentre l'ong Acted ha confermato che sette vittime erano dipendenti dell'organizzazione, sei delle quali di nazionalità francese. "È con profondo dolore che confermiamo la morte di sette nostri colleghi e della loro guida in Niger, assassinati in modo insensato e codardo da individui armati nell'area di Kouré, a sud-est di Niamey, il 9 agosto 2020", si legge nella nota pubblicata da Acted. I due cittadini nigerini rimasti uccisi erano la guida - presidente di un'associazione locale di Kourè, Kadri Abdou - e l'autista del gruppo. La Procura antiterrorismo francese ha intanto aperto un'inchiesta sui fatti per "omicidio in relazione ad attività terroristica". Domani mattina a Parigi si terrà un Consiglio di difesa sull'accaduto. (segue) (Res)