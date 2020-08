I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: imam Dicko invita a scendere di nuovo in piazza domani contro il governo - L'imam maliano Mahmoud Dicko, leader delle proteste che da mesi infiammano il Mali per chiedere le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita, ha convocato una nuova manifestazione per domani a Bamako. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi nella capitale, il religioso ha affermato che martedì sarà "un giorno decisivo: mostreremo che il popolo del Mali è gente che resta in piedi, che non siamo un popolo sottomesso o rassegnato e che preferiremmo morire da martiri piuttosto che vivere da traditori. Siamo determinati, non abbiamo paura e non ci tireremo indietro", ha dichiarato citato dai media locali. Nel suo intervento, Dicko ha anche accusato il governo della Francia di interferire nelle questioni interne del paese sostenendo il primo ministro Boubou Cissé, di cui ha chiesto le dimissioni. Nelle scorse settimane il Movimento del 5 giugno (M5-Rfp), la piattaforma dell'opposizione promotrice delle proteste e guidata da Dicko, ha respinto una proposta dei mediatori regionali della Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) volta a porre fine alla crisi politica in atto nel paese. (Res)