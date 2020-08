I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: candidata Tikhanovskaya presenta reclamo ufficiale contro esito presidenziali - La candidata alla presidenza della Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, ha presentato un reclamo ufficiale alla Commissione elettorale centrale (Cec) per contestare le consultazioni tenutesi ieri. È quanto riferito dalla Cec, secondo cui già in mattinata dalla campagna elettorale di Tikhanovskaya è emerso che sarebbe stato presentato un ricorso contro i risultati delle elezioni. "Svetlana si è recata oggi alla sede della Cec ed è stata presentata una denuncia", ha detto il rappresentante della commissione. Secondo i dati aggiornati della Cec, l'attuale capo dello Stato bielorusso Aleksandr Lukashenko ottiene l'80,08 per cento dei voti alle elezioni, mentre Tikhanovskaya si è attesta al 10,09 per cento. (segue) (Res)