I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediterraneo orientale: Germania, Grecia e Turchia avviino colloqui diretti per allentare le tensioni - La Germania invita la Grecia e la Turchia ad avviare dei colloqui diretti per allentare le tensioni e risolvere le controversie in atto nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, secondo cui le autorità di Berlino sono seriamente preoccupate per le recenti tensioni nella regione. "C'è un urgente bisogno che le parti coinvolte, cioè Grecia e Turchia, si impegnino in colloqui diretti per discutere le controversie marittime legali e, si spera, risolverle", ha detto Seibert. Alla domanda se la cancelliera tedesco, Angela Merkel, avrebbe cercato di mediare tra Ankara e Atene, Seibert è stato cauto nelle sue osservazioni, affermando che Berlino sta monitorando da vicino gli sviluppi. “Il governo federale è in contatto con entrambe le parti ed è pronto a dare un contributo ovunque possa essere utile. Ma ciò che è di importanza decisiva sono i colloqui diretti", ha sottolineato il portavoce. (segue) (Res)