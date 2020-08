I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: sondaggio, il 41,4 per cento degli elettori socialisti contro Podemos nel governo - Il 41,4 per cento dei cittadini spagnoli che hanno votato per il Partito socialista operaio (Psoe), schieramento politico del premier Pedro Sanchez, ritengono che il Movimento Podemos dovrebbe abbandonare la coalizione di governo. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto di ricerca Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". Il sondaggio viene condotto mentre diversi esponenti socialisti spagnoli non nascondono un certo malessere con i partner della coalizione di governo a causa degli attacchi del suo leader, il vice premier Pablo Iglesias. Il Movimento Podemos ha più volte accusato il Psoe di "guardare a destra". Per quanto riguarda i partiti di destra e di centro destra, prosegue il sondaggio, l'avversione a Podemos è ancora più marcata: l'89,7 per cento di coloro che hanno votato per il Partito popolare firmerebbero oggi stesso per l'uscita del partito di Iglesias dal governo; tale percentuale si attesta al 89,2 per cento ed all'80,2 per cento, rispettivamente per gli elettori di Vox e Ciudadanos. (Res)