- Iran-Afghanistan: aperto nuovo corridoio di transito merci per l’Uzbekistan - Due trasporti commerciali diretti in Uzbekistan hanno lasciato oggi la dogana di Dogarun, nel nord est dell’Iran, al confine con l’Afghanistan, rendendo operativo il progetto di corridoio di transito Iran-Afghanistan-Uzbekistan. Lo ha dichiarato secondo l’agenzia “Mehr” il direttore dell’Ufficio transiti dell’Amministrazione iraniana delle dogane (Irica), Mostafa Ayati. Secondo Ayati l’apertura del nuovo corridoio di transito, effettuata in conformità alla Convenzione Tir con la cooperazione dell’Organizzazione mondiale del trasporto su strada (Iru), l’Organizzazione di cooperazione economica (Eco) e la Camera di commercio dell’Iran, rappresenta una nuova via “breve e a basso costo” che può “avere un ruolo efficace nello sviluppo del commercio e nella cooperazione regionale” e condurre a “pace e sicurezza stabili in Afghanistan”. Sempre a detta del funzionario iraniano, l’Afghanistan sembra intenzionato a sviluppare il transito sul suo territorio per facilitare i collegamenti fra l’Asia centrale e le acque meridionali, inclusi i porti del Golfo Persico e del Mare di Oman. Ayati ha inoltre aggiunto che poiché l’Iran rappresenta la via più breve ed economica per il transito di merci dall’Asia centrale all’oceano, l’apertura di nuove rotte commerciali favorirà un trasporto più rapido e un abbattimento dei costi. L’apertura del nuovo corridoio afghano fa seguito all’inaugurazione, in luglio, del corridoio Kyrgyzstan-Tajikistan-Afghanistan-Iran (Ktai) fra i porti dell’Iran meridionale e i paesi dell’Asia centrale. (segue) (Res)