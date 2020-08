I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: rimosso materiale esplosivo da magazzino aeroporto Baghdad - Il ministero della Difesa dell’Iraq ha fatto rimuovere materiale chimico potenzialmente esplosivo da un magazzino dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Lo riferisce l’emittente “Rudaw” con sede nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Citando fonti del ministero della Difesa, l’emittente riferisce che l’operazione è stata svolta seguendo le direttive del primo ministro, Mustafa al Kadhimi, che ha istituito nei giorni scorsi una commissione di emergenza per redigere un inventario dei materiali altamente pericolosi immagazzinati nei punti di stoccaggio terrestri, aerei e portuali del paese. Intanto, nella giornata di sabato l’Autorità irachena delle dogane aveva già annunciato il sequestro di 32 container carichi di materiale chimico pericoloso nel porto di Umm Qasr, nel governatorato di Bassora. Le misure del governo iracheno giungono in seguito alla drammatica esplosione avvenuta lo martedì 4 agosto nel porto di Beirut, in Libano, provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscate e stoccate fin dal 2014 in un magazzino portuale. (segue) (Res)