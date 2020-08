© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Ucraina: Teheran non risarcirà volo della Ukraine International Airlines - L'Iran non erogherà alcun risarcimento per il volo 752 operato dalla Ukraine International Airlines, abbattuto lo scorso l’8 gennaio poco la partenza dall’aeroporto internazionale di Teheran a causa di un missile partito per errore, considerando che il velivolo era assicurato su eventuali incidenti da compagnie assicurative europee. Lo ha annunciato il responsabile dell'Organizzazione centrale delle assicurazioni iraniane, Gholamreza Soleimani, secondo il sito “Young Journalists Club” legato all’emittente di Stato dell’Iran. "L'aereo ucraino è assicurato da compagnie europee in Ucraina e non da compagnie (assicurative) iraniane", ha dichiarato Soleimani. "Pertanto, il risarcimento dovrebbe essere erogato dalle compagnie assicurative europee”, ha aggiunto il funzionario, precisando che questa posizione riguarda il velivolo e non il potenziale risarcimento alle famiglie delle vittime. (segue) (Res)