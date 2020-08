© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: si dimette governo Diab che alle 19.30 parlerà alla nazione - Il primo ministro libanese, Hassan Diab, terrà un discorso alle 19:30 di oggi per rivolgersi direttamente al popolo verosimilmente per annunciare le dimissioni. Lo riferisce su Twitter l’account dell’esecutivo, il Grand Serail. L’annuncio è giunto al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Al termine della riunione, il vice premier e ministro della Difesa, Zeina Akar, ha dichiarato che il disastro provocato dalla duplice esplosione avvenuta martedì scorso nel porto di Beirut “ha reso necessarie le dimissioni dell’esecutivo”. Akar ha auspicato la rapida formazione di un nuovo governo onesto ed efficace. Da parte sua, il ministro della Salute, Hamad Hasan, ha annunciato che l’esecutivo guidato da Diab si è dimesso. Secondo quanto riferisce il quotidiano “L’Orient le jour” non è chiaro se Diab parlerà alla nazione dopo aver presentato le dimissioni al capo dello Stato, Michel Aoun, o prima. L’esecutivo tecnico di Diab conclude il mandato a poco più di sei mesi dall’assunzione dell’incarico avvenuta il 21 gennaio scorso. Secondo fonti citate in precedenza dall’emittente "Mtv", potrebbe vedere la luce nelle prossime ore un governo di unità nazionale. In seguito alla duplice esplosione dello scorso 4 agosto nel porto di Beirut, costata la vita a 158 persone, e al crescente malcontento della popolazione contro il governo cinque ministri (Giustizia, Ambiente, Informazione, Finanze e Difesa) e alcuni deputati si sono dimessi dal loro incarico. (Res)