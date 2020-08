© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: partito Ennahda, si formi governo politico di unità nazionale - Il partito islamico tunisino Ennahda “insiste” sempre sulla necessaria formazione di un governo politico di unità nazionale, che rifletta la rappresentanza dei partiti nel Parlamento. Lo ha annunciato oggi ai giornalisti il presidente del Consiglio della Shura di Ennahda, Abdelkarim Harouni. Per altro verso Harouni ha ribadito il rifiuto da parte del suo partito a un governo tecnico formato da personalità indipendente, sottolineando che bisogna “trarre lezioni” dal fallimento dei precedenti esecutivi guidati da Habib Jemli ed Elyes Fakhfakh. Secondo Harouni è importante rispettare l’esito delle elezioni, per assicurare al prossimo governo una maggioranza parlamentare capace di sostenere le “grandi riforme” necessarie al paese. Le dichiarazioni dell’esponente di Ennahda giungono dopo che il primo ministro incaricato della Tunisia, Hichem Mechichi, ha iniziato lo scorso 27 luglio le consultazioni per formare il nuovo governo e si è confrontato, la settimana scorsa, con rappresentanti dei principali partiti tunisini. (segue) (Res)