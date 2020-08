I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente parlamento Saleh in visita in Egitto, previsto incontro con ambasciatore Usa Norland - Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento della Libia eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh, incontrerà oggi al Cairo, in Egitto, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, e altri diplomatici occidentali, per discutere la riapertura delle installazioni petrolifere e l’equa distribuzione dei proventi sul territorio nazionale. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “al Arabiya”. Con Norland Saleh dovrebbe discutere anche il piano statunitense per rendere la città di Sirte, attualmente sotto il controllo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale khalifa Haftar, una zona demilitarizzata. Secondo “al Arabiya”, Saleh avrà anche colloqui con alti funzionari egiziani e delegazioni di altri Paesi occidentali. (segue) (Res)