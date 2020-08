I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: condannato a 3 anni di carcere il giornalista Khaled Drareni - Il giornalista Khaled Drareni, in carcere dallo scorso marzo e divenuto un simbolo della lotta per la libertà di stampa in Algeria, è stato condannato a tre anni di carcere. Lo hanno annunciato gli avvocati della difesa del giornalista. Durante il processo il 3 agosto scorso, il pubblico ministero ha chiesto 4 anni di carcere e altrettanti anni di privazione dei diritti civili. Drareni è il direttore del sito di informazioni online “Casbah Tribune”, corrispondente del canale televisivo francese “Tv5Monde” e rappresentante della Ong Reporter senza frontiere (Rsf) in Algeria. Incarcerato nel centro penitenziario di Kolea, a ovest di Algeri, è in stato di detenzione preventiva dal 29 marzo, in attesa del suo processo. Drareni è accusato di aver incitazione alla rivolta dopo aver coperto all'inizio di marzo ad Algeri una dimostrazione del movimento "Hirak" che per tutto il 2019 ha organizzato manifestazioni in Algeria contro l’establishment governativo. (segue) (Res)