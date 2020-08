© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: domani paese al voto per eleggere il Senato - I cittadini egiziani voteranno domani, 11 agosto, per la prima volta per eleggere il Senato, camera alta del Parlamento istituita con la riforma costituzionale del 2019. I cittadini sceglieranno fra 787 candidati i 200 membri della nuova camera, su 300 totali. Di questi 200, 100 saranno eletti mediante il sistema di candidatura individuale, gli altri 100 con un sistema di liste chiuse. I rimanenti 100 senatori sono nominati direttamente dal presidente dell’Egitto. La durata del mandato dei senatori sarà di cinque anni. A causa della pandemia di Covid-19, comizi elettorali e conferenze sono stati vietati e i candidati hanno potuto fare campagna elettorale solo mediante manifesti, altoparlanti e social network. In vista delle elezioni, il portavoce delle Forze armate egiziane, il generale Tamer el Rifae, ha dichiarato che il Comando generale dell’esercito ha adottato tutte le misure, i preparativi e le procedure necessarie a far svolgere le elezioni in sicurezza. Per fare ciò, il Comando ha agito in coordinamento con il ministero dell’Interno e l’Autorità nazionale per le elezioni (Nea). Ad ora non è chiaro quanti seggi saranno operativi a livello nazionale e quanti cittadini egiziani potranno votare alle elezioni. (Res)