I fatti del giorno - Italia (2)

- Fase 3: Bonaccini (Regioni), forte preoccupazione per tpl - "Nel confronto che abbiamo avuto oggi con i ministri De Micheli, Speranza e Boccia abbiamo confermato, insieme ai Comuni, la fortissima preoccupazione per la situazione del Trasporto pubblico locale, quando a settembre riapriranno le scuole e saranno riprese gran parte delle attività lavorative”. Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. “È chiaro che il riferimento di base deve essere la sicurezza sanitaria - spiega in una nota -. Insieme, governo e Regioni devono però fare i conti con la sostenibilità del trasporto pubblico. Insieme dobbiamo trovare le soluzioni possibili che consentano la gestione dei servizi in un periodo in cui dovremo convivere con il contenimento del virus. E dobbiamo fare presto, per questo abbiamo dato la nostra massima disponibilità sin dalle prossime ore a trovare una soluzione condivisa". (segue) (Rin)