I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banda ultralarga: firmati decreti attuativi per 600 milioni - Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato i decreti attuativi relativi agli interventi previsti dal "Piano Scuola" e dal "Piano Voucher per famiglie", nell'ambito della strategia italiana della banda ultralarga, e per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. Si tratta di risorse che il Cobul, nella riunione tenutasi lo scorso maggio, ha destinato in favore della connettività di famiglie e scuole, anche in considerazione dell'importante valenza sociale ed economica che la tecnologia ha avuto durante l'emergenza Covid. (segue) (Rin)