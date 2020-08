I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fase 3: Viminale, ieri controllate 58.150 persone e 7.130 attività - È di 58.150 persone e 7.130 attività/esercizi commerciali il bilancio delle verifiche effettuate ieri, 9 agosto, dalle Forze di polizia nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme di distanziamento e anti-contagio da Covid-19, che proseguono con il perdurare dell'emergenza sanitaria. Nell'ambito dei controlli di ieri - riferisce il Viminale - sono state sanzionati 23 persone - nessuna denunciata per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena - e 27 titolari di attività/esercizi commerciali, 5 i provvedimenti di chiusura. (Rin)