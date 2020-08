© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Ue, arresto Jimmy Lai alimenta timori su legge sicurezza nazionale - I recenti arresti di Jimmy Lai, membri della sua famiglia e di altri individui, e il raid negli uffici del quotidiano “Apple Daily”, con l’accusa di collusione con forze straniere, alimentano ulteriormente i timori che la legge sulla sicurezza nazionale venga utilizzata per soffocare la libertà di espressione e dei media a Hong Kong. È quanto affermato dal portavoce del Servizio per le relazioni esterne dell’Ue, Peter Stano. “L'Unione europea ricorda che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è un elemento centrale della Legge fondamentale e del principio ‘un paese, due sistemi’. Inoltre, la libertà dei media e il pluralismo sono pilastri della democrazia in quanto componenti essenziali di una società aperta e libera”, ha detto il portavoce. “È essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei cittadini di Hong Kong siano pienamente tutelati, compresa la libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, nonché la libertà di associazione e di riunione”, ha detto il portavoce. (segue) (Res)