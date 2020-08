© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: il presidente Moon sostituisce alcuni dei funzionari del suo ufficio - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha sostituito alcuni dei suoi consiglieri oggi, 10 agosto, nell’ambito di un rimpasto dell’ufficio di presidenza innescato dal brusco calo dei consenti, dovuto all’impennata dei prezzi degli immobili residenziali nelle principali aree urbane de lpaese. Moon ha nominato un nuovo segretario capo per gli affari politici, quello per gli affari civili e un collaboratore incaricato delle politiche per la cooperazione con la società civile. I tre funzionari sono parte dello staff coordinato dal capo del personale di Moon, Noh Young-min, che ha offerto a sua volta le proprie dimissioni la scorsa settimana. Secondo la stampa sudcoreana, è probabile che Moon sostituirà lo stesso Noh e altri funzionari dell’ufficio di presidenza nei prossimi giorni; l’opposizione chiede però le dimissioni dei funzionari direttamente responsabili delle politiche legate al settore immobiliare, inclusi i ministri delle Finanze e del Territorio. (segue) (Res)