- Filippine: coronavirus, Camera rappresentanti approva nuove misure economiche - La Camera dei rappresentanti del Congresso delle Filippine ha approvato un pacchetto di misure di stimolo da 162 miliardi di peso (3,3 miliardi di dollari) per il contrasto alle ricadute economiche della pandemia di coronavirus; il provvedimento include anche nuovi sussidi alla disoccupazione e prestiti agevolati per le piccole imprese. La proposta di legge, approvata col voto favorevole di 242 parlamentari, assegna anche miliardi di peso ridirette da altre voci del bilancio statale del 2020 e da quello delle aziende di Stato, per sostenere il settore del turismo, i trasporti e l’agricoltura, tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi. Il Congresso dovrà trovare una sintesi tra il pacchetto di misure approvato dalla Camera bassa, e uno simile da 140 miliardi di peso che è stato invece licenziato dal Senato, e che è sostenuto anche dal dipartimento delle Finanze. (Res)