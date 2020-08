Milano: ruba vestiti per 3mila euro da negozio Quadrilatero moda, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri nel tardo pomeriggio a Milano, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Manzoni, nel Quadrilatero del Moda, per un furto compiuto in un negozio. Un cittadino georgiano di 38 anni, dopo aver staccato i sistemi antitaccheggio da diversi capi d’abbigliamento per un valore di 3mila euro, li ha nascosti in una borsa e si è diretto verso l’uscita del negozio Dmag senza pagare. Sorpreso dai commessi, l’uomo, vistosi scoperto, è fuggito dal negozio ma, su segnalazione di un dipendente che lo ha seguito in bicicletta, gli agenti lo hanno subito rintracciato nella vicina via Gesù ancora in possesso della merce rubata. Il cittadino georgiano, non in regola sul territorio nazionale e con precedenti per furti in negozio, è stato arrestato per furto aggravato. (com)