© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto positivo sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Così il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha definito il colloquio in videoconferenza con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome guidata da Stefano Bonaccini. (Res)