Coronavirus: Sardegna, 18 milioni a favore dei lavoratori stagionali e addetti lavoro domestico

- La Regione Sardegna ha stanziato 18 milioni di euro (a valere sul Por Fse 2014-2020) a favore di dipendenti stagionali, anche all'estero, di lavoratori con contratto a chiamata, occasionale o a progetto e di lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura. Una risposta, come ha sottolineato il governatore Christian Solinas, "per tutti quei lavoratori che aspettavano la stagione estiva per ricominciare la propria attività e che ora sono in grande difficoltà". Lo ha stabilito l'esecutivo regionale che, su proposta dell'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda, ha dato il via libera all'apposita delibera. Secondo una recente analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro emerge una considerevole riduzione di assunzioni a seguito della crisi sanitaria rispetto al 2019: 66.154 in meno (- 41 per cento), mentre per il solo comparto del turismo si registra una diminuzione delle assunzioni pari al 46 per cento. "Di fronte a questi dati – spiega l'assessore Zedda – che fanno retrocedere i livelli occupazionali della nostra Isola, si è reso necessario intervenire concretamente a sostegno delle categorie più colpite dalla crisi, quali gli stagionali e colf - in attuazione dell'accordo sindacale siglato tra Assessorato del Lavoro e associazioni datoriali - impiegati in tutti i settori produttivi, soprattutto in quello turistico". (segue) (Rin)