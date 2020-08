Coronavirus: Sardegna, 18 milioni a favore dei lavoratori stagionali e addetti lavoro domestico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse stanziate sono destinate ai lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratto a termine, anche all'estero, non operanti nel comparto del turismo, qualora non sia stata percepita alcuna indennità prevista da misure statali, che prevedono un contributo di 600 euro per il mese di giugno e luglio, e di 1000 euro a favore invece degli stessi operanti nel settore turistico. Sono previsti aiuti a favore di lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico, tra cui il contratto a chiamata o intermittente, il contratto occasionale, il contratto a progetto, di prestazione d'opera intellettuale, nella misura di 600 euro per i mesi di giugno e luglio e, infine, a favore di lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, nella misura di 600 euro per i mesi di giugno e luglio. La concessione degli indennizzi avverrà tramite Aspal, l'Agenzia per le politiche attive del lavoro, con modalità Avviso "a sportello", mediante procedura informatizzata, al fine di facilitare l'accesso ai lavoratori e di accelerare i tempi di erogazione del contributo. (Rin)