Libano: ministro Finanze Wazni annuncia dimissioni dal governo (2)

- Da giorni il Libano è teatro di manifestazioni contro il governo e il sistema politico locale accusato di essere responsabile dello stato di caos in cui versa il Paese. Secondo la versione ufficiale diffusa dallo stesso premier Diab, la duplice esplosione è stata innescata da un incendio in un magazzino situato nel porto di Beirut nel quale dal 2014 erano state conservate circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio senza misure di sicurezza. Il presidente della Repubblica, Michel Aoun, da parte sua, non ha escluso che un missile o una bomba possano avere provocato la duplice esplosione, ma ha rigettato le richieste di un’indagine internazionale. (Res)