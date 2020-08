Usa: proteste, polizia di Chicago ammette sparatoria con civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Chicago sono stati coinvolti in una sparatoria con civili durante le manifestazioni di protesta che si sono svolte nella notte. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di polizia della città, Tom Ahern, affermando che gli agenti "hanno risposto al fuoco" dopo che i manifestanti hanno sparato contro di loro. La sparatoria si è verificata nella zona di Michigan Avenue e Lake Street, ha detto Ahern su Twitter, precisando che nessun ufficiale è rimasto ferito. Non è chiaro se sono rimasti feriti dei civili. Durante la notte, le vetrine di alcuni locali d'affari della zona sono state distrutte ed i negozi saccheggiati. I disordini sono iniziati nella notte ed erano ancora in corso questa mattina. Violente proteste coinvolgono la città ormai da settimane, dove l'aumento dei disordini ha provocato la reazione del presidente Donald Trump, che ha prima minacciato e poi disposto l'intervento federale nelle principali città del paese, mentre le proteste contro la brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale persistono sulla scia dell'uccisione di George Floyd alla fine di maggio.(Nys)