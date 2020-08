Fase 3: Bonaccini (Regioni), forte preoccupazione per tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo, prosegue Bonaccini, "abbiamo posto tre questioni fondamentali. Punto primo: abbiamo apprezzato il previsto stanziamento di 400 milioni del decreto Agosto. Ma occorre che queste risorse siano rapidamente erogate. Abbiamo infatti chiesto che non si perda tempo, che si attribuiscano sulla base degli stessi criteri che abbiamo già utilizzato per il fondo nazionale trasporti. Serve anche uno snellimento del regime autorizzatorio per abilitare altri mezzi a svolgere i servizi di linea. Punto secondo: si deve agire soprattutto sulle linee extraurbane.Punto terzo: è opportuno chiudere rapidamente i tavoli regionali coordinati dal Ministero dell’Istruzione sulla flessibilità degli orari scolastici al fine di avere un quadro chiaro sulla base del quale rimodulare i servizi di Trasporto pubblico locale ove necessario. Infine– conclude Bonaccini- ho chiesto ai ministri di arrivare ad una decisione condivisa all’inizio della prossima settimana, perché i tempi stringono davvero". (com)