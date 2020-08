Roma: Gasparri (FI), Raggi e Zingaretti bloccano riapertura centri anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I centri anziani di Roma sono chiusi e non c'è alcuna data che indichi la loro riapertura. La Raggi e Zingaretti si dividono le responsabilità per lo stato di abbandono in cui hanno lasciato i soggetti più fragili". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "La Raggi non è stata in grado di emanare un regolamento aggiornato per la gestione dei Centri - aggiunge Gasparri -. E senza l'atto propedeutico, fondamentale all'adeguamento alla recente normativa nazionale, le Associazioni di Promozione Sociale che operano nei Centri non possono adempiere agli obblighi di aggiornamento degli statuti. La Raggi ha, quindi, bloccato un'intero settore, quello più sensibile e al quale andrebbe dedicata maggiore attenzione. Zingaretti, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento attendista, limitandosi all'emanazione di linee guida che hanno finito di legittimare i ritardi comunali, spostando di cinque mesi in avanti l'obbligo del Comune di fissare regole certe. Insomma, la mancanza di dialogo tra Comune e Regione ha, di fatto, lasciato nella disperazione intere famiglie di anziani che oggi sono state lasciate sole dalle istituzioni locali. Una vergogna che Forza Italia, insieme al Movimento seniores ed al suo Responsabile romano dott. Alberto D’Ettorre, denunciano con rinnovata determinazione. Abbandonare gli anziani al proprio destino è un atto di grave inciviltà. Il nonno in una famiglia rappresenta la memoria. In una società civile è un punto fermo dal quale partire per ricostruire. Zingaretti e Raggi - conclude Gasparri - devono ottemperare ai loro compiti istituzionali. Devono farlo in fretta: ulteriori ritardi non sono più tollerabili". (Com)