Speciale scuola: Azzolina incontra Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato in videoconferenza il Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (il Fonadds), attualmente coordinato da Elena Fazi. Lo riferisce una nota del dicastero. Tra i temi che sono stati affrontati nel corso del confronto, la ripresa delle lezioni a settembre, la didattica digitale integrata, le risorse per garantire un ritorno sicuro in aula e per l’assunzione di nuovo personale scolastico, la formazione degli insegnanti. "E' solo un primo momento di incontro con il Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti scolastici - ha detto Azzolina -. Vogliamo un contatto costante con chi opera nella scuola. Stiamo lavorando senza sosta, ogni giorno, per riportare tutti in classe - ha aggiunto la ministra -. Abbiamo avuto il via libera dal ministero dell’Economia per assumere 84.808 docenti per il nuovo anno scolastico e 11.323 Ata (Ausiliario, tecnico ed amministrativo). Daremo anche un organico straordinario in più alle scuole, 50.000 fra insegnanti e Ata, per fronteggiare l’emergenza. Abbiamo messo 2,9 miliardi sulla ripartenza e abbiamo siglato con i sindacati il Protocollo di sicurezza per la ripartenza". A settembre, ha concluso ancora Azzolina, "la scuola riparte. Questo governo sta facendo il massimo. Ma sono necessari la collaborazione e il supporto di tutti. È indispensabile unire le forze e fare squadra". Per questo la ministra ha assicurato che ci saranno incontri regolari con il Fonadds per un confronto costante "con chi la scuola la vive ogni giorno". (Com)