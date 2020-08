Speciale scuola: Gelmini (FI), ritardi e zero certezze per famiglie, governo mette a rischio anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "il governo sta colpevolmente mettendo a rischio l'apertura dell'anno scolastico. Le scuole sono chiuse da marzo, ma Conte e compagni solo da qualche settimana sono al lavoro per la riapertura del 14 settembre. La consegna dei 2 milioni e 500 mila banchi monoposto - prosegue la parlamentare in una nota - è prevista per il 12 settembre, cioè alla vigilia dell'inizio delle lezioni. Mancano inoltre 250 mila docenti, così come mancano le risorse per poter assumere 80 mila insegnanti a tempo indeterminato e 40 mila a tempo determinato. Le linee guida per la sicurezza e il trasporto pubblico locale sono state emanate da poco, criteri che richiedono invece tempi più lunghi per accordi locali e nuovi costi per i servizi. Infine", osserva l'esponente di FI, "per conoscere se e in quale ordine di scuola si dovrà fare uso delle mascherine, se e quanti docenti si dovranno sottoporre ai test sierologici, si dovrà attendere il 31 agosto. Finora dal governo solo tanta approssimazione e confusione, poche certezze per famiglie e studenti. Ritardi che Forza Italia ha più volte denunciato. Adesso è una corsa contro il tempo", conclude Gelmini, "con il rischio di utilizzare male le risorse e senza centrare l'obiettivo di una ripresa in sicurezza e in presenza delle lezioni". (Com)