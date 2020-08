Speciale scuola: Brasile, coronavirus, stato di San Paolo rimanda la riapertura scuole al 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato di San Paolo, in Brasile, ha rinviato al 7 ottobre la riapertura delle scuole pubbliche e private nello Stato. L'annuncio è stato dato dal governatore Joao Doria nel corso in una conferenza stampa. "La data di riapertura delle scuole è stata posticipata al 7 ottobre su segnalazione del Comitato medico per garantire un margine di sicurezza ancora maggiore per bambini, adolescenti, insegnanti, dirigenti e professionisti del sistema educativo pubblico e privato e, ovviamente, per i membri della loro famiglia", ha detto Doria. Sempre secondo Doria, le istituzioni devono rispettare il limite al numero di studenti in aula e i protocolli sanitari. "Il ritorno a scuola è importante, non solo per l'aspetto educativo, ma anche per la questione della sicurezza sociale e alimentare", ha concluso. (Brb)