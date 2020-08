Speciale scuola: Azzolina, Salvini mi accusa di essermi"auto-assunta"? Continua a non azzeccarne una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si rivolge al leader della Lega. "Salvini mi accusa di essermi 'auto-assunta'? Continua a non azzeccarne una sulla scuola! Ancora una volta, l’ennesima, non sa di cosa parla. Non è certo il ministro - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - che può decidere di bloccare o non bloccare una graduatoria, fortunatamente. La storia è questa: ci sono migliaia di persone che hanno fatto un concorso da dirigente scolastico, lo hanno vinto, e aspettano di essere assunte. A maggior ragione in periodo di emergenza queste assunzioni servono, anche per limitare il fenomeno delle reggenze. Cosa propone Salvini? Di non assumere perché fra i vincitori di quel concorso del 2017 figuro anche io? L’Amministrazione", sottolinea Azzolina, "dovrebbe bloccare l'assunzione di centinaia di dirigenti scolastici che hanno studiato anni per quel concorso e l'hanno superato? Stiamo scherzando? Sarebbe un illecito, oltre che un danno per le scuole e per gli stessi candidati che hanno superato il concorso. Il signor Salvini ha votato da deputato (https://leg16.camera.it/410…) il taglio di 8 miliardi alla scuola fatti dal centro destra (https://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm). Quindi all'epoca votava per tagliare il personale scolastico. Oggi strepita per impedire di assumere. Ridicolo. Siamo arrivati a questo". (Rin)