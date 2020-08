Speciale scuola: M5s sul blog, pronta a ripartire con 85 mila docenti da assumere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma che "la scuola ripartirà a settembre con tutti gli insegnanti di cui ha bisogno: per incrementare il personale la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sta portando avanti un lavoro enorme in tempi strettissimi. L'obiettivo - prosegue il M5s - è quello di affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza, che per il rispetto delle misure di sicurezza richiede classi dove sia rispettato il distanziamento e con meno alunni. Un lavoro che si sta facendo in queste ore e che in prospettiva dovrà portare ad eliminare strutturalmente le cosiddette 'classi pollaio' e a ridurre al minimo il precariato nella scuola". Il post, poi, continua: "L'ultima novità arriva dal via libera del ministero dell'Economia e Finanze all'assunzione, a tempo indeterminato, di 84.808 docenti precari. Saranno inseriti in ruolo dalle Gae, cioè le Graduatorie a esaurimento, o dalle graduatorie di vecchi concorsi e del concorso straordinario in arrivo. Oltre ai docenti, saranno assunti a tempo indeterminato 11.323 addetti del personale Ata (Ausiliario, tecnico ed amministrativo). Questo risultato, insieme al meccanismo, già introdotto dalla ministra Azzolina, di 'chiamata veloce' che accelera i tempi di accesso al ruolo per gli insegnanti, e alle nuove 50.000 assunzioni a tempo determinato per cui pochi giorni fa sono state assegnate risorse pari a 977 milioni, assicurerà a settembre l'organico necessario in ogni scuola. In autunno, inoltre - conclude il post sul blog delle Stelle -, partirà la stagione dei concorsi, grazie alla quale il ministero potrà assumere circa 78.000 docenti a tempo indeterminato, sia giovani neolaureati che precari storici". (Rin)