Coronavirus: sindaco Fiumicino, 10 positivi, c'è lento aumento di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come di consueto, la Asl Roma 3 mi ha comunicato gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di coronavirus a Fiumicino. Oggi sono 10 le persone positive, una in più rispetto a ieri e 19 quelle in sorveglianza attiva". Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "C’è un lento aumento dei casi. Purtroppo ciò dimostra come l’emergenza sanitaria sia ancora pienamente in corso e che occorra seguire scrupolosamente tutte le regole di prevenzione del contagio: distanziamento sociale di almeno un metro, uso della mascherina nei luoghi chiusi, igienizzazione frequente delle mani. Dobbiamo evitare in ogni modo che questi numeri continuino a salire per scongiurare eventuali chiusure future", ha aggiunto Montino. (Rer)