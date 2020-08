Bielorussia: dati aggiornati su presidenziali, Lukashenko vince con l'80,08 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale (Cec) della Bielorussia ha aggiornato i dati preliminari sui risultati delle votazioni alle elezioni presidenziali tenutesi ieri. Stando ai dati aggiornati pubblicati sul sito web della Cec, il capo dello Stato in carica Aleksandr Lukashenko ha ricevuto l'80,08 per cento dei voti mentre il 10,09 per cento (587.411) ha votato a favore di Svetlana Tikhanovskaya. Al momento l'affluenza è si attesta all'84,17 per cento. (Rum)