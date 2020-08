Scuola: Pittoni (Lega), nella ricerca di spazi per lezioni ignorata offerta paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, "si cerca, o forse per quanto riguarda il ministero dell'Istruzione sarebbe più corretto dire 'si finge di cercare', spazi alternativi per tenere lezioni. Vanno infatti bene anche i B&B. Ma l'ideologia impedisce si discuta seriamente di patti educativi con le scuole paritarie, che potrebbero risolvere parecchi problemi (Azzolina pretende che i locali siano messi a disposizione a titolo gratuito). Non parliamo poi - conclude in una nota - dell'avversione al costo standard di sostenibilità per allievo: battaglia storica della Lega, che innescherebbe un processo virtuoso fra pubblico e privato come avviene in tutta Europa".(Com)