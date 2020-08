Decreto agosto: Gelmini, governo insiste su stessi errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto agosto ritornano "le stesse criticità riscontrate nel 'Cura Italia' e nel decreto Rilancio. Tutta la politica economica del governo in risposta al Covid è stata sbagliata, incentrata sui bonus piuttosto che su riforme strutturali". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il vero punto critico - sottolinea - è che i 100 miliardi complessivi di interventi sull'economia sono stati sprecati, spezzettati in mille rivoli che non hanno prodotto alcun effetto, salvo quello di far aumentare il debito pubblico. Ma il sistema Italia non è cambiato né migliorato per niente, anzi sta peggio, con imprese, negozi e attività che chiudono e con la disoccupazione reale (al lordo cioè della cassa integrazione) al 25 per cento (dati Bce). Conte e i suoi ministri hanno toppato e persistono negli errori. Forza Italia lavorerà in Parlamento per limitare i danni causati da questo esecutivo".(com)