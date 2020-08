Sardegna: Regione aderisce a "Climathon 2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cambiamenti climatici interessano tutte le zone del mondo e hanno un forte impatto sulla società e sull'economia - ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas –. In particolare in Sardegna, territorio che possiede caratteristiche particolari che rendono necessaria una strategia propria per individuare azioni e obiettivi adeguati e coerenti. La Sracc (Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici) stabilisce, inoltre, che anche gli enti locali dell'Isola abbiano un ruolo attivo nelle politiche regionali, pertanto desideriamo favorire questo processo che porterà a sicuri benefici e maggiore tutela per l'ambiente". (segue) (Mig)