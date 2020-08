Sardegna: Regione aderisce a "Climathon 2020" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa che raccoglie il consenso anche dell'assessore all'Ambiente Gianni Lampis: " Un valido modello collaborativo da rafforzare nei prossimi anni per acquisire una dimensione regionale - ha osservato l'esponente dell'esecutivo regionale sardo - Perciò abbiamo deciso di indirizzare e focalizzare le risorse su temi di rilevanza regionale, mediante accordi di collaborazione istituzionale con gli enti locali, così da fornire un quadro politico unitario per lo sviluppo degli obiettivi e delle attività, nel rispetto delle naturali differenze e delle peculiarità territoriali. L'evento annuale dovrà costituire un momento di confronto allargato con temi identificati anno per anno". (segue) (Mig)