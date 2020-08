Speciale difesa: Francia-Niger, colloquio telefonico fra Macron e omologo Issoufou su attacco a operatori umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo nigerino, Mahamadou Issoufou, incentrato sull'attacco mortale che ha provocato la morte di otto persone nella la regione di Kouré, a una cinquantina di chilometri da Niamey. Fra le vittime, come ricorda una nota dell’Eliseo, erano presenti anche sei operatori umanitari francesi. Macron ha espresso le sue condoglianze e il sostegno della Francia alle famiglie e ai parenti delle vittime. I due presidenti hanno ricordato che saranno messi in atto tutti i mezzi per chiarire le circostanze di questo attacco omicida nelle prossime ore. La loro determinazione a continuare la lotta comune contro i gruppi terroristici nel Sahel resta intatta. (Frp)