Speciale difesa: Cina-Taiwan, Taipei denuncia incursione jet militari cinesi in prossimità suo spazio aereo

- Alcuni jet dell'Aeronautica cinese hanno attraversato per un breve tratto la linea dello stretto di Taiwan e sono stati seguiti da missili taiwanesi. Lo ha dichiarato in una nota il ministero della Difesa di Taiwan, sottolineando che l'incursione si è verificata mentre il segretario alla Salute degli Stati Uniti Alex Azar si trova in visita nell'isola, un viaggio che ha irritato le autorità di Pechino che rivendicano quel territorio. Secondo la nota di Taiwan, gli aerei cinesi da combattimento modello J-10 e J-11 avrebbero volato per un breve tratto nel lato taiwanese dello stretto intorno alle 9 del mattino (ora locale), poco prima che Azar incontrasse il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen nel quadro della visita ufficiale. Gli aerei cinesi sono stati rintracciati da missili antiaerei taiwanesi terrestri e sono stati "cacciati" da un pattugliamento aereo taiwanese, conclude la nota. Nonostante Pechino avesse espresso irritazione per il sostegno offerto a Taiwan dal presidente Usa Donald Trump e nel quadro di un ulteriore irrigidimento delle relazioni sino-statunitensi, Pechino aveva promesso di non mettere in atto ritorsioni durante la visita del segretario alla Salute Azar. (Cip)