Speciale difesa: Bulgaria, proteste antigovernative, manifestanti ricollocano tende agli incroci di Sofia

- Sono 12 le persone arrestate e poi rilasciate, tra cui uno degli organizzatori delle proteste, Arman Babikyan, e l'attivista Manol Glisev. Di queste 12 persone, 8 sono state arrestate perché si sono rifiutate di obbedire agli ordini della polizia mentre 3 erano prive di documenti d'identità. Il vicedirettore della polizia di Sofia, Toni Todorov, ha spiegato in conferenza stampa che la decisione di rimuovere le tende è stata presa per evitare un aumento delle tensioni a causa del malcontento della cittadinanza per il blocco del traffico. Nell'ultima settimana la polizia di Sofia ha ricevuto centinaia di denunce contro i tre principali blocchi stradali attuati dai manifestanti. Il ministero dell'Interno, ha detto Todorov, rispetta e garantisce il diritto costituzionale dei cittadini a protestare pacificamente in difesa dei propri diritti. "Questo però non può essere fatto a scapito di una grave violazione dei diritti del resto della popolazione", ha aggiunto. (Bus)