Filippine: coronavirus, Camera rappresentanti approva nuove misure economiche (2)

- L’economia delle Filippine ha subito una contrazione del 16,5 per cento nel secondo trimestre 2020, secondo i dati pubblicati il 6 agosto dall’agenzia statistica di quel paese. Si tratta della seconda contrazione economica trimestrale consecutiva, che comporta dunque l’ingresso del paese in una fase di recessione tecnica. Le Filippine, una tra le economie più dinamiche del Sud-est asiatico, ha fatto i conti con le ricadute del coronavirus, prime tra tutte la chiusura dell’isola di Luzon, dove si trova Manila e dov’è concentrata gran parte dell’attività economica del paese; e con la brusca riduzione degli afflussi di rimesse dai lavoratori all’estero, importantissima fonte di introiti per l’economia di quel paese. Tra gennaio e marzo scorsi l’economia filippina aveva subito una decrescita dello 0,7 per cento, il primo dato semestrale negativo per quel paese da due decenni a questa parte. Il paese è ancora alle prese con la fase acuta della pandemia, ed è il secondo paese più colpito nella regione dopo l’Indonesia, con 115.980 contagi confermati sino alla giornata di ieri, 5 agosto. (Fim)