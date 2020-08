Iran-Ucraina: Teheran non risarcirà volo della Ukraine International Airlines (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio, il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, ha dichiarato che l'Ucraina non era soddisfatta dell'entità del risarcimento che l'Iran aveva offerto alle famiglie degli ucraini uccisi nell'incidente. Lo scorso luglio, funzionari iraniani e ucraini hanno tenuto colloqui sui potenziali risarcimenti, fissando un nuovo incontro in merito per il prossimo ottobre. L'abbattimento del volo 752 operato dalla compagnia ucraina e diretto in Canada, costato la vita a 176 persone, è avvenuto nel pieno di una rappresaglia missilistica lanciata proprio la sera dell’8 gennaio dall’Iran contro basi in Iraq che ospitavano militari statunitensi. In base alla versione iraniana, il missile sarebbe partito per errore a causa di un disallineamento del sistema radar e a seguito della mancanza di comunicazione tra il personale incaricato della difesa anti-aerea dell’aeroporto e il comandante del volo della compagnia ucraina. (Res)