Banda ultralarga: firmati decreti attuativi per 600 milioni (2)

- In particolare, il decreto relativo al Piano Scuola destina 400 milioni di euro per interventi di attivazione di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000 plessi scolastici in tutta Italia, mentre il decreto relativo al Piano Famiglie - che ha ottenuto il via libera della Commissione europea - consente di sostenere con 200 milioni di euro la connessioni a internet di circa 2,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 20 mila euro, attraverso un voucher da 500 euro per l'acquisto della connessione e di un tablet o personal computer. (segue) (com)